Ольга Бузова в платье с откровенным разрезами оголила свои «налившиеся» прелести: без трусиков свела с ума поклонников

На новых кадрах Ольга покрасовалась в белом силуэтном платье. Наряд имел глубокое декольте и разрезы по бокам на шнуровке. Телеведущая отказалась от нижнего белья. Она засветила свою налившуюся грудь без лифчика. Бузова сделала макияж и укладку. В таком откровенном наряде она отправилась праздновать окончание съемок.

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