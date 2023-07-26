Ольга Бузова в платье с откровенным разрезами оголила свои «налившиеся» прелести: без трусиков свела с ума поклонников

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. На покинула шоу «Дом-2», но ведет другие передачи. В свои 37 лет артистка продолжает носить смелые наряды. Этим летом она провела месяц в Африке. Блондинка на съемках то и дело красовалась в топиках и коротких платьях. А накануне она даже устроила фотосессию в бикини. Но для последнего дня съемок звезда припасла особенный лук.
На новых кадрах Ольга покрасовалась в белом силуэтном платье. Наряд имел глубокое декольте и разрезы по бокам на шнуровке. Телеведущая отказалась от нижнего белья. Она засветила свою налившуюся грудь без лифчика. Бузова сделала макияж и укладку. В таком откровенном наряде она отправилась праздновать окончание съемок.
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Поклонники признались, что Ольга свела их с ума. Многие заметили, что артистка даже трусики не надела. «Ну все откровеннее наряды», «Сразу видно, что мужчины не было два года», «Ну теперь и белье у нее закончилось», «Формы стали такие спелые», «Ох, она решила отлрваться», «Берегитесь парни», — стали писать подписчики.