Ольга Бузова уже много лет строит карьеру. Она продолжает вести передачи. Блондинка регулярно предстает на публике в ярких образах. В последние годы она все чаще оголяется на камеру. Артистка предпочитает привлекать к себе внимание. Этим летом она находится в Африке. Там звезда то и дело красуется после душа. А теперь она решила устроить пикантную фотосессию.
На этот раз Ольга позировала у бассейна. Она в алом бикини блеснула своими пополневшими формами. Телеведущая показала мощные бедра. Лифчик-шторка прикрыл ее прелести, но она встала так, чтобы оголить грудь. Бузова покрасовалась на улице, надев купальник с ботинками. Многих она обескуражила своими фото.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Многие подвергли Ольгу критике. «Сколько много фильтров», «Оля, а вы с собой только одну пару обуви брали? Наряды меняются, а ботинки все те же», «Ох, вот это налив», «Грудь хоть появилась», «Ольга, вам не стыдно?», «Вы достигли прекрасной формы тела», «Ботинки и купальник.... Оль, ты вкус потеряла?», «Прям фотошоп сплошной», — стали писать в Сети.