Виктория Боня поделилась пикантным фото из постели: без одежды едва прикрыла сокровенное

Виктория Боня. Фото: соцсети звезды

Телеведущая взбудоражила фанатов смелым кадром.

Виктория Боня уже много лет работает на телевидении. Она прославилась благодаря шоу «Дом-2». Теперь светская львица живет в Монако. Она частая гостья на красных дорожках. В свои 43 года Боня много внимания уделяет своей внешности. Недавно она сделала новую стрижку, а также похудела. Звезда впечатлила своим преображением. 

На этот раз Боня решила поделиться пикантным кадром. Она предстала в постели с чашкой кофе. При этом телеведущая была без одежды. Она прикрыла свои прелести лишь одним полотенцем. Примечательно, что светская львица едва прикрыла сокровенное. Виктория сверкнула своими изящными бедрами. 

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Виктория Боня. Фото: соцсети звезды

«Если бы только все люди знали, что утренние ритуалы могут изменить их жизни, они бы точно не проводили утро в спешке!» — заявила Боня. 

Поклонники были взбудоражены увиденным. Многие отметили, что она выглядит идеально. «Какая вы свежая и красивая», «Ого, прям богиня», «Идеальный вид», «Просто бесподобно», «Без одежды и не вульгарно», — стали писать подписчики.

 

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