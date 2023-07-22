Кудрявцева и Макаров засняли танцы четырехлетней дочки: маленькая блондинка в розовом платье зажгла на дискотеке

На этот раз Лера взяла с собой дочку Марию, которой четыре года. Она водит ее на пляж и позволяет наряжаться для дискотеки. Телеведущая на этот раз показала, как кроха умеет танцевать. Муж звезды Игорь Макаров заснял свою дочку. Малышка в розовом платье в цветочек и сандалиях затмила других детей. Она уже больше года занимается балетом и латинскими танцами.

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