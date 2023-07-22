Кудрявцева и Макаров засняли танцы четырехлетней дочки: маленькая блондинка в розовом платье зажгла на дискотеке

Лера Кудрявцева продолжает строить карьеру на телевидении. Она стала одной из самых известных персон в стране. Блондинка в свои 52 года продолжает строить карьеру. Она то и дело предстает в модных образах. На этот раз ведущая шоу «Секрет на миллион» уехала в Болгарию. Звезда проводит время с подругами и родными на курорте.
На этот раз Лера взяла с собой дочку Марию, которой четыре года. Она водит ее на пляж и позволяет наряжаться для дискотеки. Телеведущая на этот раз показала, как кроха умеет танцевать. Муж звезды Игорь Макаров заснял свою дочку. Малышка в розовом платье в цветочек и сандалиях затмила других детей. Она уже больше года занимается балетом и латинскими танцами.
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Поклонники были очарованы маленькой модницей. Мария получила множество комплиментов. «Двигается лучше взрослых», «Какая она крутая», «Ох, вот это красавица», «Копия Леры растет», «Как она двигается! Связку выучила», «Харизма сразу видна», — стали писать в Сети.
Мария Макарова. Фото: соцсети звезды