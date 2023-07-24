Ида Галич в модном мини-бикини с цепочкой на талии обнажила свои изящные формы: грудь вся в масле сверкает на солнце

На этот раз Галич предстала в Турции. Она устроила себе отпуск. Блогерша в серебристом мини-бикини позировала у бассейна. Она обнажила свои изящные формы. Брюнетка украсила свой живот, на котором мерцала цепочка. Также она решила намазаться маслом. Ее грудь блестела на солнце. Ида игриво красовалась на улице, не прикрывая свои прелести.

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