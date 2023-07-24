Ида Галич в модном мини-бикини с цепочкой на талии обнажила свои изящные формы: грудь вся в масле сверкает на солнце

Ида Галич уже давно стала знаменитой. Она продолжает вести разные шоу и создавать свои проекты. Порой ей также доверяют вести фестивали и музыкальные премии. За минувший год телеведущая изменилась. Она начала работать со стилистами, демонстрируя яркие образы. Также она похудела, о чем мечтала после рождения первенца.
На этот раз Галич предстала в Турции. Она устроила себе отпуск. Блогерша в серебристом мини-бикини позировала у бассейна. Она обнажила свои изящные формы. Брюнетка украсила свой живот, на котором мерцала цепочка. Также она решила намазаться маслом. Ее грудь блестела на солнце. Ида игриво красовалась на улице, не прикрывая свои прелести.
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Ида Галич. Фото: соцсети звезды
«Лайфхак: чтобы фотографии получились без живота, сниматься надо до просекко. А вообще, ваша подруга в очередной раз готова признаться в любви к турецкому побережью», – написала звезда.
Поклонники были сражены тем, как выглядит Галич. Многие осыпали ее комплиментами. «Как красиво купальник сидит», «Я в вас влюбилась! Я без ума от ваших образов, от вашего внешнего вида!», «Ида теперь другая. Несомненно другая, лучшая версия», «Вы прекрасны», — стали писать в Сети.