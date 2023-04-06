Ида Галич обнажила свои изящные бедра в кружевном нижнем белье: никакого фотошопа — тростинка

Ида Галич уже давно стала известной персоной. Она вела передачи, создавала свои проекты и даже становилась ведущей концертов. За ее жизнью следят десятки миллионов людей. Она к 32 годам может похвастаться состоянием и недвижимостью. Также в 2020 году звезда стала мамой, родив сына Леона. Она без стеснения демонстрировала изменения в фигуре.
На этот раз Галич решила поделиться пикантными фотографиями. Еще два года назад она переживала, что после родов не вернулась в форму. Однако блогерше удалось похудеть. Она оголилась до нижнего белья. Ида обнажила плоский живот и изящные бедра.
Она также сразу развеяла подозрения в фотошопе, показав видео. Звезда блеснула своей фигурой во всей красе.
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Поклонники были сражены тем, как преобразилась Ида. Ее осыпали комплиментами. «Ида, как здорово, что есть такие публичные люди, как вы, которые все же транслируют правду», «Мы живые люди, у нас есть животики и складки и даже волосы на теле», «Белье шикарное», «Какая фигурка», «После родов вы в отличной форме», «Стройняшка», — стали писать в Сети.
Ида Галич. Фото: соцсети звезды