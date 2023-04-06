Ида Галич обнажила свои изящные бедра в кружевном нижнем белье: никакого фотошопа — тростинка

На этот раз Галич решила поделиться пикантными фотографиями. Еще два года назад она переживала, что после родов не вернулась в форму. Однако блогерше удалось похудеть. Она оголилась до нижнего белья. Ида обнажила плоский живот и изящные бедра.

Она также сразу развеяла подозрения в фотошопе, показав видео. Звезда блеснула своей фигурой во всей красе.

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