Ида Галич в боди и на каблуках закружилась на пилоне, показав свой упругий тыл во всей красе (горячее видео)

На этот раз Галич выложила горячее видео. Она устроила целое шоу, облачившись в черное тугое боди и туфли на каблуке. Блогерша стала кружиться а шесте, демонстрируя свои изгибы фигуры и растяжку. Ида показала свой тыл во всей красе. Она грациозно исполнила связку, козырнув своими формами.
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Поклонники пришли в восторг от способностей Иды. Ее многие осыпали комплиментами. «„Не накручивай себя!“, — говорили они», «Как бы мне так похудеть?!», «Это просто пожарище», «Какой хороший вестибулярный аппарат», «Ничего себе», — стали писать подписчики.