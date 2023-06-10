Ида Галич в боди и на каблуках закружилась на пилоне, показав свой упругий тыл во всей красе (горячее видео)

Ида Галич. Фото: соцсети звезды

Блогерша сразила поклонников, устроив пикантные танцы.

Ида Галич уже давно стала известной. Она прославилась, когда стала вести развлекательные шоу. Теперь у нее миллионы поклонников. После родов она переживала, что поправилась. Однако вскоре после развода артистка похудела. Теперь она не только снимается в кино, но и даже танцует на пилоне. 

На этот раз Галич выложила горячее видео. Она устроила целое шоу, облачившись в черное тугое боди и туфли на каблуке. Блогерша стала кружиться а шесте, демонстрируя свои изгибы фигуры и растяжку. Ида показала свой тыл во всей красе. Она грациозно исполнила связку, козырнув своими формами. 

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Поклонники пришли в восторг от способностей Иды. Ее многие осыпали комплиментами. «„Не накручивай себя!“, — говорили они», «Как бы мне так похудеть?!», «Это просто пожарище», «Какой хороший вестибулярный аппарат», «Ничего себе», — стали писать подписчики.

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