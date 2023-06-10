Ида Галич в боди и на каблуках закружилась на пилоне, показав свой упругий тыл во всей красе (горячее видео)

На этот раз Галич выложила горячее видео. Она устроила целое шоу, облачившись в черное тугое боди и туфли на каблуке. Блогерша стала кружиться а шесте, демонстрируя свои изгибы фигуры и растяжку. Ида показала свой тыл во всей красе. Она грациозно исполнила связку, козырнув своими формами.

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