Лера Кудрявцева грациозно извалялась в грязи с ног до головы: показала свои аппетитные формы без одежды

Лера Кудрявцева уже много лет снимается для ТВ. Она стала одной из самых известных ведущих в стране. Не так давно блондинка отпраздновала свое 52-летие. Она старается держать себя в форме. Примечательно, что зачастую телеведущая шутит про свой возраст. На этот раз она уехала в Болгарию с подругами и родней. Там звезда не стесняется носить купальник.
Обычно Лера делится кадрами с дочкой Марией или загорает на пляже. На этот раз она решила принять грязевые ванны. Телеведущая плюхнулась в черную жижу и стала в ней валятся. Вместе с подружками она попробовала устроить целое представление. Кудрявцева рукой прикрыла зону декольте. Она оказалась вся покрыта грязью.
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Поклонники оценили юмор звезды. Многие осыпали ее комплиментами. Лера не скрыла слегка выпирающий животик. Она признавалась, что поправилась за время отпуска.
«Какая формы», «Вот то отдых», «Отличный элитный курорт», «Ох, что за женщина», «Лера умеет отдыхать», «Сколько счастья принесла грязь», — стали писать в Сети.