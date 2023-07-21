«Наша любовь и нежность»: Наталия Медведева показала подросшую дочку в первый день рождения — куколка в платье

Лишь недавно Наталья перестала скрывать, что растит дочку. Она счастлива в браке с Александром Коптеля. У них уже растут два сына. Свою младшую наследницу она оберегает от лишнего внимания, пряча ее лицо. Но в день рождения малышки Медведева нарядила ее в платье с кружевом и засняла, но со спины.

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