«Наша любовь и нежность»: Наталия Медведева показала подросшую дочку в первый день рождения — куколка в платье

Наталия Медведева продолжает работать. Она многим полюбилась благодаря Comedy Woman. Потом актриса отметилась в шоу «Звезды в Африке», где почти дошла до финала. Она не перестает восхищать поклонников. О личной жизни артистка рассказывает редко. Недавно она поделилась фото с мужем. А теперь звезда решила показать своего третьего ребенка, которого родила в 2022 году.
Лишь недавно Наталья перестала скрывать, что растит дочку. Она счастлива в браке с Александром Коптеля. У них уже растут два сына. Свою младшую наследницу она оберегает от лишнего внимания, пряча ее лицо. Но в день рождения малышки Медведева нарядила ее в платье с кружевом и засняла, но со спины.
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Дочка Наталии Медведевой. Фото: соцсети звезды
«Сегодня дочуре 1 годик. Наша любовь и нежность. Наша Лу», – написала звезда.
Поклонники пришли в восторг от фото. Многие поразились тому, как быстро растет девочка. Другие стали гадать, какое имя жали малышке. Одни посчитали, что Луиза, другие, что более современно — Луна. Пока актриса не раскрывает эту тайну.
Дочка Наталии Медведевой. Фото: соцсети звезды