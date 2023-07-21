«Наша любовь и нежность»: Наталия Медведева показала подросшую дочку в первый день рождения — куколка в платье

Наталия Медведева. Фото: Global Look Press

Актриса поделилась редкими фото с малышкой Лу.

Наталия Медведева продолжает работать. Она многим полюбилась благодаря Comedy Woman. Потом актриса отметилась в шоу «Звезды в Африке», где почти дошла до финала. Она не перестает восхищать поклонников. О личной жизни артистка рассказывает редко. Недавно она поделилась фото с мужем. А теперь звезда решила показать своего третьего ребенка, которого родила в 2022 году. 

Лишь недавно Наталья перестала скрывать, что растит дочку. Она счастлива в браке с Александром Коптеля. У них уже растут два сына. Свою младшую наследницу она оберегает от лишнего внимания, пряча ее  лицо. Но в день рождения малышки Медведева нарядила ее в платье с кружевом и засняла, но со спины. 

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Дочка Наталии Медведевой. Фото: соцсети звезды

«Сегодня дочуре 1 годик. Наша любовь и нежность. Наша Лу», – написала звезда.

Поклонники пришли в восторг от фото. Многие поразились тому, как быстро растет девочка. Другие стали гадать, какое имя жали малышке. Одни посчитали, что Луиза, другие, что более современно — Луна. Пока актриса не раскрывает эту тайну. 

Дочка Наталии Медведевой. Фото: соцсети звезды

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