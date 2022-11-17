«Предлагаю сделать эту прическу трендом»: Наталия Медведева показала редкое фото со своим пятимесячным малышом

Наталия Медведева является известной актрисой. Многие знают ее благодаря КВН. Другие наслаждались сценками с ее участием в шоу Comedy Woman. Обычно она редко говорит о личной жизни. Но уже 10 лет артистка счастлива в браке с капитаном команды КВН «СТЭПиКО» Александром Коптелем. У них подрастают дети: семилетний сын Илья, а также четырехлетний сын Тимофей.
А летом этого года Медведева стала мамой в третий раз. Она редко показывает малыша. Пока актриса предпочитает скрывать пол и имя ребенка. Однако иногда она делилась кадрами, на которых позировала с наследником. Артистка старается ограждать семью от лишнего внимания общественности.
На этот раз Наталия выложила трогательное фото. Она засняла пятимесячного малыша, который лежал на животике. Актриса похвасталась его отросшими волосами, но с залысиной на затылке. При этом рядом была пеленка с узором из сердечек. Поклонники заподозрили, что у нее растет дочка.
«Предлагаю сделать эту прическу трендом этой зимой», — отметила Медведева.
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Ребенок Наталии Медведевой. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие отметили, что у детей часто именно такая прическа. «У моей такая же, мы уже в тренде», «Это метка родителей от поцелуев», «У моей тоже такая была, в год подстригли под единичку, сейчас 8 лет лет, волосы ниже бедер», «У вас дочка? Ну такой прелестный ребенок», — стали писать подписчики.