«Предлагаю сделать эту прическу трендом»: Наталия Медведева показала редкое фото со своим пятимесячным малышом

На этот раз Наталия выложила трогательное фото. Она засняла пятимесячного малыша, который лежал на животике. Актриса похвасталась его отросшими волосами, но с залысиной на затылке. При этом рядом была пеленка с узором из сердечек. Поклонники заподозрили, что у нее растет дочка.

«Предлагаю сделать эту прическу трендом этой зимой», — отметила Медведева.

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