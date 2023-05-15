Все пошли в папу: Медведева поделилась редким фото с мужем, подросшими сыновьями и маленькой дочкой

Примечательно, что 14 мая Медведева решила поделится редким семейным фото. Она показала всех своих детей, а также мужа Александра Коптеля. Старший сын пары Илья кривлялся на камеру. А имя второго сына актриса скрывает. Не говорит Наталия и как зовут маленькую дочку, но она теперь не прячет ее лицо.

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