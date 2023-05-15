Все пошли в папу: Медведева поделилась редким фото с мужем, подросшими сыновьями и маленькой дочкой

Наталия Медведева уже давно строит карьеру актрисы. Она много лет выступала на сцене шоу Comedy Woman. А недавно артистка стала участницей в проекте «Звезды в Африке». Она имеет большие шансы на победу. При этом Наталия также является многодетной мамой. В 2022 году у нее родился третий ребенок.
Примечательно, что 14 мая Медведева решила поделится редким семейным фото. Она показала всех своих детей, а также мужа Александра Коптеля. Старший сын пары Илья кривлялся на камеру. А имя второго сына актриса скрывает. Не говорит Наталия и как зовут маленькую дочку, но она теперь не прячет ее лицо.
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Наталия Медведева с семьей. Фото: соцсети звезды
«Кто куда! Одним словом - семья! Вроде как сегодня международный праздник - День семьи! Поздравляю! А вообще я путаюсь в этих праздниках... день матери, день братьев, отца, сына, друга, свата. А еще в разных странах по-разному.. Так что если я ошибаюсь с днем - сори», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядят детки актрисы. «Молодец, еще успела троих родить, учитывая бурную профессиональную деятельность!», «Какие вы тут милые», «Ну прям в маму пацаны», «Такие симпотяжки», — стали писать подписчики.