Нереальная красота: невестка Орбакайте в мини-юбке и казаках козырнула точеной фигурой в Сан-Франциско

Уже почти год Никита Пресняков живет в США. Она раньше учился в Нью-Йорке, но работать приезжал в Москву. Однако в 2022 году сын Кристины Орбакайте решил покинуть родину. Теперь он обосновался в Лос-Анджелесе с женой Аленой Красновой. Артист работает оператором и режиссером, создавая музыкальные клипы. Но на этот раз устроил путешествие для возлюбленной.
На этот раз Алена решила поделиться новыми кадрами. Пара проводит время в Сан-Франциско. Они проехались по знаменитому красному мосту, который называется «Золотые ворота». Невестка Орбакайте предстала в мини-юбке и топике-хомуте. Она подчеркнула свою хрупкую фигуру. Сапоги-казаки дополнили образ. Краснова позировала на фоне знаменитого пейзажа.
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Алена Краснова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Никиты. Многие отметили, что она обладает идеальной фигурой. «Красота какая», «Вау», «Ох, кто тут богиня! Затмили даже мост», «Прям просто идеальная картинка», «Никите так повезло», «Видно, что счастливая», — стали писать в Сети.