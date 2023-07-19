Нереальная красота: невестка Орбакайте в мини-юбке и казаках козырнула точеной фигурой в Сан-Франциско

На этот раз Алена решила поделиться новыми кадрами. Пара проводит время в Сан-Франциско. Они проехались по знаменитому красному мосту, который называется «Золотые ворота». Невестка Орбакайте предстала в мини-юбке и топике-хомуте. Она подчеркнула свою хрупкую фигуру. Сапоги-казаки дополнили образ. Краснова позировала на фоне знаменитого пейзажа.

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