Невестка Орбакайте приехала в Сан-Франциско с мужем: внук Пугачевой оброс и отрастил бородку (видео)

В 2022 году из России уехал старший сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков. Он предпочел провести время в Лос-Анджелесе. Примечательно, что потом музыкант стал работать режиссером и оператором клипов. А вот его жена Алена Краснова стала привыкать к новой жизни. Она часто встречалась с подругами и посещала вечеринки. А теперь пара путешествует по Америке.
На этот раз пара приехала в Сан-Франциско. Алена поделилась кадрами из апартаментов. Она предстала в шортах и топике. В кадр попал Никита, который с утра был не причесан. Он отрастил волосы и опустил бородку. Потом супруги отправились на прогулку. После жары они попали в холод, но это не испортило им настроения. Невестка Орбакайте в джинсах и куртке щегольнула на набережной.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Алена. Многие решили, что она стала выглядеть как американка. Пара сообщила, что они в восторге от местности и архитектуры. Супруги планируют взять экскурсию на Алькатрас и посмотреть другие достопримечательности.