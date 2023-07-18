Невестка Орбакайте приехала в Сан-Франциско с мужем: внук Пугачевой оброс и отрастил бородку (видео)

На этот раз пара приехала в Сан-Франциско. Алена поделилась кадрами из апартаментов. Она предстала в шортах и топике. В кадр попал Никита, который с утра был не причесан. Он отрастил волосы и опустил бородку. Потом супруги отправились на прогулку. После жары они попали в холод, но это не испортило им настроения. Невестка Орбакайте в джинсах и куртке щегольнула на набережной.

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