Орбакайте занялась готовкой с мужем в Италии: раскатали тесто и сделали пьядину с начинкой (видео)

На этот раз Кристина приехала в Италию. Она посетила несколько городов и покупалась в море. На этот раз певица решила заняться готовкой. Она в ресторане надела фартук и раскатала тесто. Блондинка приготовила блюдо со сладкой начинкой. Она взяла мастер-класс в ресторане, где готовят пьядину. Орбакайте похвасталась результатом. Кулинарные навыки показал и Михаил Земцов.

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