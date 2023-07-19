Орбакайте занялась готовкой с мужем в Италии: раскатали тесто и сделали пьядину с начинкой (видео)

Кристина Орбакайте уже много лет выступает на сцене. Она регулярно дает концерты и продолжает сниматься в кино. При этом артистка предпочитает совмещать карьеру и материнство. Она вырастила сыновей Никиту Преснякова и Дени Байсарова. Теперь певица заботится о дочке Клавдии. Недавно девочка окончила пятый класс в Нью-Йорке и отправилась с родителями в путешествие.
На этот раз Кристина приехала в Италию. Она посетила несколько городов и покупалась в море. На этот раз певица решила заняться готовкой. Она в ресторане надела фартук и раскатала тесто. Блондинка приготовила блюдо со сладкой начинкой. Она взяла мастер-класс в ресторане, где готовят пьядину. Орбакайте похвасталась результатом. Кулинарные навыки показал и Михаил Земцов.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Кристина в свои 52 года. Многие отметили, что она шикарно готовит. «Какая дружная семья», «Ого, как вы классно готовите», «Муж у вас на все руки мастер», «Как это аппетитно выглядит», — стали писать подписчики.