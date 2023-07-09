Моменты счастья в Монако: Орбакайте подловила Земцова и подросшую дочку на променаде в лавандовом поле

Кристина Орбакайте уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных персон в стране. Дочка Аллы Пугачевой также снимается в кино. Она не перестает работать. Примечательно, что еще недавно артистка давала концерты в России, но потом уехала к США, чтобы успеть на выпускной к дочке Клавдии, которая окончила пятый класс. Теперь звездная семья путешествует по Европе.
На этот раз Орбакайте побывала в нескольких городах в Италии. С ней был даже сын от прошлых отношений Дени Байсаров. А вот на днях певица прилетела в Монако. Там она отдыхает с мужем Михаилом Земцовым и дочкой. На новых кадрах артистка запечатлела, как они устроили променад в поле. Клавдия с папой остановились, чтобы нарвать лаванды. Кристина от такого вида даже запела песню «Горная лаванда».
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Поклонники восхитились тем, как выглядит наследницы звезды. Многие отметили, что девочка подросла. К слову, видео Орбакайте выложила в День семьи, любви и верности.