Моменты счастья в Монако: Орбакайте подловила Земцова и подросшую дочку на променаде в лавандовом поле

На этот раз Орбакайте побывала в нескольких городах в Италии. С ней был даже сын от прошлых отношений Дени Байсаров. А вот на днях певица прилетела в Монако. Там она отдыхает с мужем Михаилом Земцовым и дочкой. На новых кадрах артистка запечатлела, как они устроили променад в поле. Клавдия с папой остановились, чтобы нарвать лаванды. Кристина от такого вида даже запела песню «Горная лаванда».

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».