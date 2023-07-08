Скупают все, даже принцесса Кейт Миддлтон: названы самые модные кроссовки лета-2023

Многие девушки знают, что к любому наряду нужна подходящая пара обуви. Примечательно, что в больших городах также ценится комфорт. Поэтому не удивительно, что долгое время кеды и кроссовки остаются популярными.
Летом 2023 года самыми модными кроссовками стала обувь цвета металлик. Эксперты признаются, что кеды такой расцветки в топе трендов и уже завоевали любовь звезд — от Кендалл Дженнер до Кейт Миддлтон.
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Также отмечается, что кроссовки металлических оттенков станут ярким акцентом в летнем образе. Стилисты рекомендуют их дополнять базовыми однотонными вещами.
А вот если хочется выглядеть броско и быть в центре внимания, то подойдет тотал-лук, то есть можно попробовать одеться в один «металлический» оттенок с ног до головы. Благодаря такому модному трюку легко можно стать звездой вечеринки, сообщает The Voice.
Фото: freepik.com