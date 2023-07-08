«Теперь нас четверо»: 40-летняя Юлия Ковальчук стала мамой во второй раз

Юлия Ковальчук уже давно состоит в браке с Алексеем Чумаковым. 8 июля пара сообщила радостную новость. Они стали родителями во второй раз. Певице удавалось девять месяцев скрывать свою беременности. Так как у пары есть свой загородный дом в Москве и жилье за границей, они легко смогли это сделать. В День семьи, любви и верности супруги поделились снимком из роддома.