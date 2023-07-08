«Теперь нас четверо»: 40-летняя Юлия Ковальчук стала мамой во второй раз

Юлия Ковальчук уже давно состоит в браке с Алексеем Чумаковым. 8 июля пара сообщила радостную новость. Они стали родителями во второй раз. Певице удавалось девять месяцев скрывать свою беременности. Так как у пары есть свой загородный дом в Москве и жилье за границей, они легко смогли это сделать. В День семьи, любви и верности супруги поделились снимком из роддома.
Супруги руками обнимали крохотные ножки своей новорожденной дочки. Имя малышки они пока оставили в секрете.
«Теперь нас четверо. С Божьей помощью наша любовь имеет продолжение в наших доченьках. Понадобилось время, чтобы осознать масштаб счастья и поделиться этой новостью», – заявила Ковальчук.
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Дочка Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова. Фото: соцсети звезды
Друзья и коллеги стали поздравлять пару с этим радостным событием. По всей видимости, Юлия в 40 лет тяжело пережила вторые роды. Напомним, что у супругов уже растет дочка Амелия, которой пять лет. Свою первую беременность артистка тоже скрывала. А лицо своей наследницы влюбленные до сих пор предпочитают не показывать.