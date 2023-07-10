52-летняя Кудрявцева обмазалась грязью и устроила жаркие танцы: показала свою пополневшую фигуру без прикрас (видео)

На этот раз Лера приехала с друзьями на озеро. Она щегольнула в мини-бикини. Телеведущая с ног до головы обмазалась грязью. Она решила устроить танцы прямо на улице, виляя бедрами. Блондинка даже не прикрыла выпирающий животик. За время отпуска она успела поправиться.

«3 дня – плюс 5 кг», – поделилась Кудрявцева.

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