52-летняя Кудрявцева обмазалась грязью и устроила жаркие танцы: показала свою пополневшую фигуру без прикрас (видео)

Лера Кудрявцева уже давно стала известной персоной. Она большую часть жизни работает на телевидении. Блондинка ведет такие передачи, как «Секрет на миллион», «Звезды сошлись». Недавно у нее начался отпуск. Она решила уехать с дочкой Марией и родней в Болгарию. От туда звезда делится красочными кадрами, хвастаясь отдыхом.
На этот раз Лера приехала с друзьями на озеро. Она щегольнула в мини-бикини. Телеведущая с ног до головы обмазалась грязью. Она решила устроить танцы прямо на улице, виляя бедрами. Блондинка даже не прикрыла выпирающий животик. За время отпуска она успела поправиться.
«3 дня – плюс 5 кг», – поделилась Кудрявцева.
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Поклонники были впечатлены. Многие осыпали ее комплиментами и отметили, что телеведущая все равно выглядит превосходно. «Лер, не переживай, отличная фигурка», «Какая Лерочка — девочка, куколка», «Зажигалочка», «Какая вы классная!», «Как всегда жгет», «Ну тут слов нет! Хороша!», «Всем так выглядеть в 50», — стали писать подписчики.