52-летняя Кудрявцева козырнула точеной фигурой: эффектно повисла на полотнах вверх тормашками, блеснув растяжкой

На этот раз Лера решила начать утро со спорта на свежем воздухе. Она решила покрасоваться в велосипедках и футболке. Телеведущая занялась воздушной йогой. Она делала разные упражнения и даже повисла вверх тормашками на полотнах, раскинув ноги. Блондинка не смогла сделать шпагат, но козырнула своими точеными формами.

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