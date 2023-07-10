52-летняя Кудрявцева козырнула точеной фигурой: эффектно повисла на полотнах вверх тормашками, блеснув растяжкой

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она уже давно стала знаменитостью. Блондинка продолжает вести передачи и концерты. Совсем недавно ей исполнилось 52 года. Она держит себя в форме и не перестает восхищать своим моложавым видом. Примечательно, что недавно звезда улетела отдыхать в Болгарию с дочкой Марией и подругами.
На этот раз Лера решила начать утро со спорта на свежем воздухе. Она решила покрасоваться в велосипедках и футболке. Телеведущая занялась воздушной йогой. Она делала разные упражнения и даже повисла вверх тормашками на полотнах, раскинув ноги. Блондинка не смогла сделать шпагат, но козырнула своими точеными формами.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Лера. Она впечатлила своей спортивной подготовкой. «Такая стройная», «Ого, как вы умеете», «В шикарной форме», «Лишили дара речи», «Это отличное занятие», «Хорошая растяжка в таком возрасте», «Я бы не разогнулась», — стали писать подписчики.