Кинула на маму злой взгляд: Лера Кудрявцева засняла скучающую дочку в модном купальнике на роскошном болгарском курорте

Теперь Лера наслаждается теплой погодой. Она взяла с сбой множество нарядов. Примечательно, что 9 июля телеведущая засняла свою наследницу, которая облачилась в модный леопардовый купальник. Она не хотела плавать в бассейне, поэтому повисла руками на перилах. При этом малышка одарила маму злым взглядом. Возможно, что Кудрявцева не разрешила ей купаться.

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