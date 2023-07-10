Кинула на маму злой взгляд: Лера Кудрявцева засняла скучающую дочку в модном купальнике на роскошном болгарском курорте

Лера Кудрявцева уже давно стала известной персоной. Она продолжает работать на телевидении. Блондинка в 52 года ведет передачи и концерты. Она следит за внешностью, поэтому может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. Недавно телеведущая отправилась в отпуск с мужем Игорем Макаровым и дочкой Марией. Они проводят время в Болгарии.
Теперь Лера наслаждается теплой погодой. Она взяла с сбой множество нарядов. Примечательно, что 9 июля телеведущая засняла свою наследницу, которая облачилась в модный леопардовый купальник. Она не хотела плавать в бассейне, поэтому повисла руками на перилах. При этом малышка одарила маму злым взглядом. Возможно, что Кудрявцева не разрешила ей купаться.
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Поклонники отметили, что Мария подросла. Многие заметили, что она все чаще проявляет свой характер. «Какая милашка», «Ой, какой взгляд!», «Королева», «Просто слов нет, какой купальник», «Машка чем-то недовольна! Вот вам и роскошный курорт», «Взгляд говорит без слов», — стали писать подписчики.