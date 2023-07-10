«Много нежностей, ароматы цветов и кофе в постель»: Брутян засияла от счастья, похваставшись романтичными поступками Прилучного

Зепюр Брутян стала известной актрисой, а в 2022 году вышла замуж за Павла Прилучного. Они познакомились на съемках, когда актер еще был в первом браке. А вот их роман закрутился позже. После пышной свадьбы они стали регулярно выходить в свет. А недавно у пары родился сын Микаэль. Несмотря на сложности материнства, звезда хвастается идиллией.
На этот раз день у Брутян начался с очередного романтичного поступка мужа. Из багажника машины она достала роскошный букет с белыми и розовыми розами. Актриса не скрывала счастливой улыбки. Она была в широких брюках и майке. Зепюр едва удержала презент в руках.
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«Сейчас у нас период, когда наш дом наполняется ароматами красивых цветов, утренним кофе в постель, улыбкой малыша и много, много милых нежностей и комплиментов. Я от всей души желаю каждой девушке быть любимой и влюбленной в жизнь! И во все, что происходит вокруг вас», – написала она.
Поклонники отметили, что Павел стала более заботливым. Они считают, что с первой женой не был таким внимательным и обходительным. Напомним, что от Агаты Муцениеце у него есть сын Тимофей и дочка Мия. Они расстались в начале пандемии. актриса признавалась, что звезда сериала «Мажор» в нетрезвом состоянии устроил скандал и выгнал ее с детьми из дома.Теперь они поддерживают общение ради наследников.