«Много нежностей, ароматы цветов и кофе в постель»: Брутян засияла от счастья, похваставшись романтичными поступками Прилучного

На этот раз день у Брутян начался с очередного романтичного поступка мужа. Из багажника машины она достала роскошный букет с белыми и розовыми розами. Актриса не скрывала счастливой улыбки. Она была в широких брюках и майке. Зепюр едва удержала презент в руках.

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