«Мы с Микаэлем проспали все утро»: Брутян показала, как нежится на лужайке, пока Прилучный дрессирует собак

Павел Прилучный уже много лет снимается в кино. Он стал известным на всю страну благодаря сериалу «Мажор». Актер в 2022 году неожиданно сыграл свадьбу с Зепюр Брутян. Спустя два года после развода с первой женой Агатой Муцениеце он нашел счастье. Недавно у пары родился сын Микаэль. Теперь молодая избранница звезды привыкает к новой роли.
На этот раз Брутян решила показать, как проходит ее день. Она запечатлелась на улице без макияжа и укладки. актриса призналась, что малыш дал ей выспаться. В это время Прилучный в трениках и футболке дрессировал собак. Он давал команды молодой собаке Тэффи. Зепюр звонко смеялась, наблюдая за стараниями своего супруга.
«Сегодня мы с Микаэлем проспали все утро», — заявила она.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Павел просто сияет от счастья. Другие поразились тому, как свежо выглядит молодая мама. «Ну просто красотка», «Какие милые», «Это восхищает», «Такая вы очаровательная», «До чего красивая», — стали писать подписчики.