«Мы с Микаэлем проспали все утро»: Брутян показала, как нежится на лужайке, пока Прилучный дрессирует собак

На этот раз Брутян решила показать, как проходит ее день. Она запечатлелась на улице без макияжа и укладки. актриса призналась, что малыш дал ей выспаться. В это время Прилучный в трениках и футболке дрессировал собак. Он давал команды молодой собаке Тэффи. Зепюр звонко смеялась, наблюдая за стараниями своего супруга.

«Сегодня мы с Микаэлем проспали все утро», — заявила она.

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