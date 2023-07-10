«Моя душа»: Зепюр Брутян с нежностью поцеловала подросшего кроху-сына Павла Прилучного в макушку, прижав к себе

Зепюр Брутян уже давно стала известной персоной. Она снимается в кино и играет в театре. Но в 2022 году актриса стала женой Павла Прилучного. Их роман развивался очень стремительно. Теперь пара уже не скрывает свои отношения. Не так давно у них родился сын Микаэль. Теперь артистка привыкает к новой роли мамы. Звезда при этом занимается спортом.
На этот раз Брутян решила поделиться новым кадром. Она запечатлелась утром с малышом, которому всего два месяца. Актриса прижала сына к себе и поцеловала с нежностью в макушку. Она была без макияжа, а локоны собрала в пучок. Лицо наследника она не показала, но у него заметно отросли темные волосы.
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«Моя душа», – заявила она.
Зепюр Брутян с сыном. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились снимком. Многие отметили, что Зепюр выглядит очень свежо. Также фанаты были очарованы тем, как растет малыш. «Это мило», «Самое сладкое время», «Такая милашка», «Ой, просто прелесть», «Как вы сияете», «Хорошие», — стали писать подписчики.