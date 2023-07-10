«Моя душа»: Зепюр Брутян с нежностью поцеловала подросшего кроху-сына Павла Прилучного в макушку, прижав к себе

На этот раз Брутян решила поделиться новым кадром. Она запечатлелась утром с малышом, которому всего два месяца. Актриса прижала сына к себе и поцеловала с нежностью в макушку. Она была без макияжа, а локоны собрала в пучок. Лицо наследника она не показала, но у него заметно отросли темные волосы.

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