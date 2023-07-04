«Красоточка моя»: Прилучный засняла, как Брутян прыгает в спортзале, не сдержав смех

Павел Прилучный стал известным актером. Каждый год он пополняет список своих работ. На одной из съемок артист познакомился с Зепюр Брутян. А спустя два года, когда уже развелся с Агатой Муцениеце, они сыграли свадьбу. Теперь их считают одной из самых красивых пар в отечественном шоу-бизнесе. Недавно у супругов родился сын Микаэль.
На этот раз пара снова пришла в спортзал. Накануне Павел сводил жену на ужин в ресторан. Теперь они решили согнать набранные килограммы. Брутян стала выполнять упражнение «берпи». Ей пришлось прыгать, отжиматься и вставать в планку. Прилучный наблюдал за ней со стороны и стал хихикать.
«Когда есть свободное время, конечно же, мы пропадаем в зале. Юху! Красотка моя», — сказал он.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Брутян. Многие отметили, что она обладает большой силой воли. «Как Паша ее гоняет», «Мне кажется, она так старается только из-за Паши», «Не дает расслабиться», «Уже стройная, зачем так изнурять себя», «Смотри, еще смеется», — стали писать подписчики.