«Красоточка моя»: Прилучный засняла, как Брутян прыгает в спортзале, не сдержав смех

На этот раз пара снова пришла в спортзал. Накануне Павел сводил жену на ужин в ресторан. Теперь они решили согнать набранные килограммы. Брутян стала выполнять упражнение «берпи». Ей пришлось прыгать, отжиматься и вставать в планку. Прилучный наблюдал за ней со стороны и стал хихикать.

«Когда есть свободное время, конечно же, мы пропадаем в зале. Юху! Красотка моя», — сказал он.

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