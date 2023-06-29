Кристина Орбакайте уже давно выступает на сцене. Она смогла стать успешной певицей и актрисой. Зачастую дочка Алла Пугачевой дает концерты. При этом она успевает уделять время семье. Этим летом артистка побывала на выпускном дочки Клавдии в средней школе в Нью-Йорке. Она успешно окончила пятый класс. А недавно звезда с мужем Михаилом Земцовым устроила каникулы в Италии.
На этот раз Орбакайте решила побывать в Вероне. Она с супругом, дочкой и сыном Дени Байсаровым от прошлых отношений отметилась в знаковых местах. Звездная семья побывала в доме, где установлен памятник Джульетте – героине произведения Уильяма Шекспира. Кристина в вязаном платье песочного цвета запечатлелась под знаменитым балконом с детьми и мужем.
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Потом артистка побывала на круглой старинной арене, где прошел спектакль. Земцов с нежностью зацеловал дочку, облаченную в платье в цветочек. Дени тоже с нежностью относился к семье. Он стал выше мамы, но уступил в росте Михаилу.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Кристина в 52 года. Многие также отметили, что у нее очень красивая дочка. «Потрясающе. Впечатления остались на всю жизнь», «Спасибо за возможность посмотреть такую волшебную красоту», «Как Клава выросла», «Дети у вас чудесные», «Дени такой красавец, принц», — стали писать подписчики.