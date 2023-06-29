На этот раз Орбакайте решила побывать в Вероне. Она с супругом, дочкой и сыном Дени Байсаровым от прошлых отношений отметилась в знаковых местах. Звездная семья побывала в доме, где установлен памятник Джульетте – героине произведения Уильяма Шекспира. Кристина в вязаном платье песочного цвета запечатлелась под знаменитым балконом с детьми и мужем.

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Потом артистка побывала на круглой старинной арене, где прошел спектакль. Земцов с нежностью зацеловал дочку, облаченную в платье в цветочек. Дени тоже с нежностью относился к семье. Он стал выше мамы, но уступил в росте Михаилу.