Брухунова поделилась нежным фото с Петросяном: влюбленным глазами смотрят друг на друга

Евгений Петросян в 77 лет продолжает строить карьеру. Он регулярно выступает на публике. Жена Татьяна Брухунова во всем его поддерживает. Пара растит сына Вагана, которому уже три года. Пара предпочитает оберегать малыша от лишнего внимания. Супруги редко вместе выходят в свет. Однако в День любви, семьи и верности они поделились совместным фото.
На этот раз Брухунова похвасталась семейной идиллией. Она сидела на стуле в романтичном платье. Петросян подол к ней и нежно взял за плечи. Супруги одарили друг друга полными любви взглядами.
«Берегите друг друга», – написала Татьяна.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились снимком. Многие осыпали пару комплиментами. «Счастливая, улыбающаяся женщина — лицо великолепного мужчины!», «Счастье двоих — великая тайна», «Какое фото красивое! Такое теплое и счастливое!», «Счастье написано у вас на лице, это не скроешь», — прокомментировали пост подписчики.
Татьяна Брухунова и Евгений Петросян. Фото: соцсети звезды