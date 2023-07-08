Брухунова поделилась нежным фото с Петросяном: влюбленным глазами смотрят друг на друга

На этот раз Брухунова похвасталась семейной идиллией. Она сидела на стуле в романтичном платье. Петросян подол к ней и нежно взял за плечи. Супруги одарили друг друга полными любви взглядами.

«Берегите друг друга», – написала Татьяна.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Поклонники восхитились снимком. Многие осыпали пару комплиментами. «Счастливая, улыбающаяся женщина — лицо великолепного мужчины!», «Счастье двоих — великая тайна», «Какое фото красивое! Такое теплое и счастливое!», «Счастье написано у вас на лице, это не скроешь», — прокомментировали пост подписчики.