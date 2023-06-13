Брухунова привела подросшего сына Петросяна в зоопарк: мамин модник в костюме цвета мандарина (фото)

Татьяна Брухунова уже много лет состоит в браке с Евгением Петросяном. В свое время они тайно поженились. У пары подрастает сын Ваган, которому три года. Несмотря на свою занятость, 77-летний артист свободное время всегда посвящает семье. Примечательно, что на этот раз супруга звезды решила сводить наследника в зоопарк в Москве.
В соцсети Брухунова решила поделиться трогательными фото. Она нарядила мальчика в спортивный костюм мандаринового цвета и светлые кроссовки. Ваган также надел кепку и взял сумку в виде ящерицы. Татьяна показала, как он вис на ограждении, стараясь разглядеть животных. Сама жена юмориста была в песочном тренче.
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Татьяна Брухунова с сыном. Фото: соцсети звезды
«Первая встреча Вагана и Московского зоопарка!» — написала звезда.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что мальчик очень подрос. Некоторые даже заметили, что он копия отца. «Какое чудо!», «Такой пупсик модный, ой-ой-ой», «Татьяна, ну до чего ж славный мальчишка!», «Какая прелесть! Недаром говорят: вся радость жизни умещается в улыбке ребенка!», «Как похож на папу», — стали писать подписчики.
Татьяна Брухунова с сыном. Фото: соцсети звезды