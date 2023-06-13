Брухунова привела подросшего сына Петросяна в зоопарк: мамин модник в костюме цвета мандарина (фото)

В соцсети Брухунова решила поделиться трогательными фото. Она нарядила мальчика в спортивный костюм мандаринового цвета и светлые кроссовки. Ваган также надел кепку и взял сумку в виде ящерицы. Татьяна показала, как он вис на ограждении, стараясь разглядеть животных. Сама жена юмориста была в песочном тренче.

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