Евгений Петросян: как сделал карьеру комика, обзавелся пятой женой и стал отцом в 74 года

Сатирик уже 60 лет на эстраде, и продолжает выступать по сей день.

Евгений Петросян уже 60 лет на сцене. За эти годы он не только построил блестящую карьеру юмориста, но и стал телеведущим. В личной жизни артиста сейчас — полный штиль: молодая красавица-жена и двухлетний сынок Ваган всегда рядом и дарят энергию на новые подвиги.

Евгений Петросян: детство, родители, национальность

Евгений Петросян родился с фамилией Петросянц в Баку 16 сентября 1945 года в смешанной армяно-еврейской семье. Его отцом был преподаватель математики Азербайджанского педагогического института, армянин Ваган Межлумович Петросянц, а мать – домохозяйка, инженер-химик по образованию, еврейка Белла Григорьевна.

Детство будущей звезды юмора прошло в столице Азербайджанской ССР. Когда ему было 7 лет, он впервые попал на местный комедийный концерт, и его так впечатлила атмосфера, что он понял, кем хочет стать – артистом, чтобы дарить радость и улыбки людям.

Родители были не в восторге от желания единственного сына, но препятствовать исполнению его мечты не стали. С 12 лет Евгений Петросянц начал двигаться к цели: начал работать в кукольном театре, устроился конферансье, выступал с фельетонами, показывал сценки, и вскоре состоялись его первые гастроли — от клуба моряков.

Окончив школу, в 1961 году Евгений Петросянц уехал в Москву, чтобы стать актером. Он смог поступить во Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства, на курс Рины Зеленой и Алексея Алексеева. И уже на втором курсе, в 17-летнем возрасте, начал карьеру на профессиональной сцене.

Евгений Петросян: карьера

Первые два года карьеры Петросянц выступал под псевдонимом Евгений Петров. Затем вернулся к своей фамилии, но убрал из нее последнюю букву для легкости произношения. С 1964 по 1969 годы был конферансье в оркестре Леонида Утесова, с 1969 по 1989 год служил в Москонцерте.

В 1970 году прославившийся Евгений Петросян был награжден званием Лауреата 3-й премии на IV Всесоюзном конкурсе артистов эстрады. Через 15 лет, в 1985 году, артист был удостоен звания Заслуженного артиста страны, в 1991 году – стал Народным артистом. В 1995-м Евгению Вагановичу был вручен Орден Почета за заслуги перед страной и плодотворную деятельность в области культуры и искусства.

Евгений Петросян: лучшие монологи

В 1970-е годы карьера Евгения Петросяна расцвела. Вместе с Львом Шимеловым и Альбертом Писаренко он в 1973 году представил программу «Трое вышли на эстраду». Однако командная работа его не устраивала, он стремился выступать сольно, и устроился работать в Московский театр эстрады.

В 1979 году Петросян основал Театр эстрадных миниатюр. На сцене Театра Петросян выступал с такими номерами, как «Монологи» (1975 г.), «Доброе слово и кошке приятно» (1980 г.), «Как поживаете?» (1986 г.), «Инвентаризация-89» (1988 г.), «Дураки мы все» (1991 г.), «Бенефис», «30 лет на эстраде», «Страна Лимония, деревня Петросяния» (1995 г.), «Когда финансы поют романсы» (1997 г.), «Семейные радости» (1999 г.).

Также Евгений Петросян был руководителем театра «Кривое зеркало». Выступления на его сцене транслировались на ТВ в одноименной передаче. Вместе с Петросяном на сцене с монологами, или как сейчас говорят, стендапами, выступали многие юмористы, в числе которых Карен Аванесян, Игорь Христенко, Михаил Вашуков и другие.

В апреле 2022 года Петросян представил большой сольный концерт «60 лет на эстраде».

Евгений Петросян: другие проекты, телешоу

Карьеру Евгений Петросян сделал не только на эстраде, но и на телевидении. Сатирик стал ведущим множества проектов на ТВ. Авторскими стали юмористические программы «С различных точек зрения» (1985 г.), «Приглашение на вечер Петросяна» (1988 г.), «Ангажемент Петросяна» (1991 г.), «Операция Петросян» (1991 г.), «Антология Петросяна» (1991−1993 гг.).

Сначала на Первом канале, а затем на «России» с 1994 по 20019 годы выходила «Смехопанорама», а также транслировались шоу «Евгений Петросян приглашает» (1999−2000 гг.), «Кто же этот Петросян?» (2000 г.), «Аншлаг» (1987−2000), «Шутка за шуткой» (2002−2005 гг.), «Кривое зеркало» (2003−2013 гг, с 2003 по 2004 год выходила на «Первом канале», с 2004 по 2013 год на «России»), «Петросян-шоу» (с 2014 г.), «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (с 2016 г.).

Евгений Петросян: личная жизнь

За плечами Евгения Петросяна, рост которого 168 см, вес — 75 кг, – пять официальных браков. Первой женой молодого начинающего артиста стала Белла Кригер. Информации о ней сохранилось мало, она была младшей сестрой балерины Викторины Кригер. У супругов в 1968 году родилась дочь, которую назвали тоже Викториной. Брак не получился долгим – через два года артист ушел из семьи. А позже Белла Кригер погибла в аварии.

Дочь в настоящее время живет в Америке. Она не пошла по отцовским стопам, а окончила исторический факультет МГУ, работала организатором выставок, продюсером кино и телевидения. Сейчас занимается производством эксклюзивных игрушек из стекла Mark Andreas Collection, живет на Манхэттене в Нью-Йорке. Благодаря ей Петросян – дважды дедушка и даже прадед.

Второй женой Петросяна стала Анна Ивановна Козловская, дочь оперного певца Ивана Козловского. Она была на 7 лет старше мужа, работала ведущей эстрадных концертов. Правда, вместе они были недолго – всего полтора года, а потом развод. Причем, по инициативе Козловской – она полюбила другого.

Третья жена сатирика – простой искусствовед Людмила. Она была более домашней, ей оказалась чужда сцена, на которую ее известный муж пытался вывести, но безуспешно. И она ушла от трудоголика-мужа, устав, что он вечно пропадает на работе.

Елена Степаненко стала четвертой женой Евгения Петросяна. Они познакомились еще в 1979 году, когда мечтавшая о славе выпускница ГИТИСа трудоустроилась в его Театр эстрадных миниатюр. Начальник помог новенькой сотруднице быстро освоиться, сделать имя и карьеру. А потом они вместе стали строить семью. Свадьбу пара сыграла в 1985 году.

Брак со Степаненко оказался самым длительным среди всех отношений Петросяна. Однако детей у них не появилось. В 2018 году начался развод пары, вскрылось, что они 15 лет уже не жили вместе, а у Евгения Вагановича – новые отношения.

Развод Петросяна и Степаненко закончился только весной 2022 года. Все это время суд оценивал имущество супругов, чтобы поделить его между ними честно. Степаненко подавала апелляцию на решение Хамовнического суда от 2021 года, потому что ее не устроило, как между ними распределили имущество.

Теперь супруги удовлетворены окончательным вердиктом. Делили бывшие муж и жена многое: коллекцию картин, антиквариат, многочисленную недвижимость. Все – поровну: 12 квартир, 5 машиномест, коллекция внушительная предметов искусства (54 картины, среди которых работы Шишкина, Поленова, Матисса, Айвазовского, Боголюбова, и еще 5000 других коллекционных вещей от антиквариата и редких книг до фарфора и скульптур), стоимость которой начинается от 1,5 миллиарда рублей.

А новой избранницей и пятой женой Евгения Петросяна стала Татьяна Брухунова, его помощница и директор театра. Хейтеры обрушились на пару, мол, огромная разница в возрасте – он старше нее на 44 года — говорит лишь о меркантильности юной избранницы, но никак не о любви.

Однако пара не только сыграла свадьбу в декабре 2019 года, но и до сих пор вместе, а теперь еще и воспитывает малыша – в марте 2020 года они стали родителями мальчика Вагана. По слухам, весной 2022 года Татьяна Брухунова была замечена в театре с округлившимся животиком – возможно, она беременна снова.

Евгений Петросян сегодня

В настоящее время Евгений Петросян по-прежнему трудится, не почивая на лаврах. Он регулярно выступает на сцене, ведет телепередачу «Петросян Шоу» и воспитывает сына, которому не так давно исполнилось уже два года.

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