«Ваган и его железный конь!»: Брухунова запечатлела подросшего сына-модника Петросяна с велосипедом

«Встречаете! Ваган и его железный конь! Еще и двухколесный. Несмотря на то, что пока отношения этих двоих трудно назвать приятельскими сын настроен решительно и каждый день берет на прогулку лаконичный транспорт дабы прокатить по двору.

Обратите вниманием, что ребенок трех лет совершенно без труда ведет велосипед самостоятельно. А это потому что весит он всего лишь 7 килограмм. То есть в два раза меньше сына. Самый большой плюс, как мне кажется, это детскость. Ведь это не адаптированный взрослый уменьшенный в размерах велосипед, а полноценно проработанный для маленьких любителей прокатиться с ветерком агрегат.

Жду с нетерпением, когда Ваган покорит новый рубеж своих достижений и мы вместе будем кататься по залитой солнцем Москве!» – поделилась жена артиста.

