«Ваган и его железный конь!»: Брухунова запечатлела подросшего сына-модника Петросяна с велосипедом

Татьяна Брухунова. Фото: соцсети звезды

Жена юмориста призналась, что трехлетний мальчик только учится кататься, но уже очень самостоятельный.

Евгений Петросян уже давно выступает на сцене. В 77 лет он продолжает работать. Более того, артист счастлив в браке с Татьяной Брухуновой. У пары подрастает сын Ваган, которому три года. мальчик стал настоящей отрадой для своих родителей. Зачастую появляется с мамой в театре. А теперь они вместе пошли на прогулку.

На этот раз Брухунова поделилась новым фото с малышом. Она запечатлела его с велосипедом. Мальчик был в брюках цвета мокрый асфальт и бомбере. Его образ дополняли солнцезащитные очки. Сын Петросяна демонстрировал свою самостоятельность. 

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Ваган Петросян. Фото: соцсети звезды

«Встречаете! Ваган и его железный конь! Еще и двухколесный. Несмотря на то, что пока отношения этих двоих трудно назвать приятельскими сын настроен решительно и каждый день берет на прогулку лаконичный транспорт дабы прокатить по двору.

Обратите вниманием, что ребенок трех лет совершенно без труда ведет велосипед самостоятельно. А это потому что весит он всего лишь 7 килограмм. То есть в два раза меньше сына. Самый большой плюс, как мне кажется, это детскость. Ведь это не адаптированный взрослый уменьшенный в размерах велосипед, а полноценно проработанный для маленьких любителей прокатиться с ветерком агрегат.

Жду с нетерпением, когда Ваган покорит новый рубеж своих достижений и мы вместе будем кататься по залитой солнцем Москве!» – поделилась жена артиста.
 

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