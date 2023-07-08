Нюша поплескалась в бассейне с подросшим сыном: карапуз в панамке и надувном жилете заулыбался

Нюша уже много лет строит карьеру на сцене. Она стала одной из самых известных российских исполнительниц. Певица в этом году приложила силы, чтобы похудеть. Она живет в Дубае с мужем Игорем Сивовым и детьми. Артистка растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Недавно она отрывалась в Москве, а теперь звезда вернулась к родным.
На этот раз Нюша поделилась кадрами с курорта. Она провела день с мужем. Певица решила поплескаться в бассейне. Она в бикини окунулась в воду вместе с сыном. Мальчик был в надувной жилетке и панамке. Певица помогала ему плавать. Мальчик сразу заулыбался. Примечательно, что артистка была без макияжа. К ней присоединился Сивов, который окрикнул своего сына Мирона от прошлых отношений. Мальчик часто гостит у папы и мачехи.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Многие также заметили, что Саффрон подрос. «Ну что за пупсик», «Очаровательный мальчик», «Какая заботливая мама», «Чудесная семья», «Как быстро растет Саффроша», «Радостный такой», — стали писать в Сети.