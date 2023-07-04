Нюша подловила мужа, который устроил игры на кухне с годовалым сыном: хохот стоит на весь дом (видео)

На этот раз Нюша подловила мужа, который решил поиграть с младшим наследником. Сивов из стакана поил малыша водой. Потом годовалый Саффрон стал поить папу. Затем они начинали звонком смеяться на весь дом. муж артистки демонстрировал свои радостные эмоции, а сын за ним повторял.

«Улыбаемся вместе», – отметила звезда.

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