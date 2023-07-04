Нюша подловила мужа, который устроил игры на кухне с годовалым сыном: хохот стоит на весь дом (видео)

Нюша уже много лет выступает на публике. Она выпустила большое количество хитов. Певица делала перерыв в творчестве, когда снова родила ребенка. Теперь она растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Артистка перевезла семью в Дубай, так как там удобнее работать ее мужу Игорю Сивову. Пара порой вместе появляется а публике, но в последнее время звезда погружена в работу.
На этот раз Нюша подловила мужа, который решил поиграть с младшим наследником. Сивов из стакана поил малыша водой. Потом годовалый Саффрон стал поить папу. Затем они начинали звонком смеяться на весь дом. муж артистки демонстрировал свои радостные эмоции, а сын за ним повторял.
«Улыбаемся вместе», – отметила звезда.
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Поклонники были очарованы кадрами. Многие отметили, что Сивов хороший папа. Другие были восхищены маленьким блондином. Напомним, что у мужа Нюши есть еще двое детей от первого брака. Сыновья часто проводят с ним время, а также тепло относятся к сестре и брату.