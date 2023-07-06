Кети Топурия в шортиках и жакете-кимоно предстала на яхте в Турции: козырнула точеными ножками и бронзовым загаром

Кети Топурия уже много лет выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей. Вместе с группой «А’Студио» она регулярно дает концерты. При этом певица растит дочку Оливию и сына Адама. Вместе с мужем Львом Деньговым она любит путешествовать. В июле звезда решила устроить отпуск. Вслед за Ксенией Бородиной и Викторией Лопыревой она уехала в Турцию.
На этот раз Топурия поделилась новым фото. Она провела день на яхте. Певица предстала в белых шортиках и жакете-кимоно. Она подчеркнула свои точеные ножки. Артистка присобрала волосы и надела очки в круглой оправе. С собой Кети взяла остромодную сумку-шоппер Celine.
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Кети Топурия. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Топурия. Многие осыпали ее комплиментами. Певица также запечатлелась на камеру, показав свое посвежевшее и загорелое лицо. «Ох, ну красотка», «Какая вы худенькая», «Сложно поверить, что родили двоих», «Такой наряд, словно халатик», «Какая вы идеальная», — стали писать подписчики.