Кети Топурия в шортиках и жакете-кимоно предстала на яхте в Турции: козырнула точеными ножками и бронзовым загаром

На этот раз Топурия поделилась новым фото. Она провела день на яхте. Певица предстала в белых шортиках и жакете-кимоно. Она подчеркнула свои точеные ножки. Артистка присобрала волосы и надела очки в круглой оправе. С собой Кети взяла остромодную сумку-шоппер Celine.

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