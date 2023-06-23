Окончила первый класс: Кети Топурия запечатлелась на праздничном пикнике с дочкой, облаченной в белое платье

Солистка группы «А’Студио» Кети Топурия славится не только вокалом, но и чувством стиля. Примечательно, что в свое время она скрывала беременность, облачаясь в объемные наряды. Артистка успела вернуться в форму после вторых родов. Свободное время звезда предпочитает проводить с детьми.
На этот раз Кети побывала с восьмилетней дочкой Оливией Гейхман в школе. Ученики прощались с выпускниками. Девочка была в брюках и джинсовой куртке. Она с сияющими глазами смотрела на подростков, которые покидают стены здания, где 11 лет учились.
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А вот потом Топурия устроила пикник на природе. Она была в льняной рубашке оверсайз пудрового цвета и алых лосинах. А вот ее наследница была в белом воздушном платье. Оливия распустила свои густые волосы.
Поклонники восхитились тем, как повзрослела девочка. Многие осыпали ее комплиментами. «Красотки», «До чего классные», «Просто шикарная», «Кети, у вас принцесса растет», «Смотришь, и радуется глаз», «Прелестная Оливия», — стали писать подписчики.
Кети Топурия с дочкой. Фото: соцсети звезды