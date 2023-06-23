Окончила первый класс: Кети Топурия запечатлелась на праздничном пикнике с дочкой, облаченной в белое платье

На этот раз Кети побывала с восьмилетней дочкой Оливией Гейхман в школе. Ученики прощались с выпускниками. Девочка была в брюках и джинсовой куртке. Она с сияющими глазами смотрела на подростков, которые покидают стены здания, где 11 лет учились.

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