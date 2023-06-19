Топурия в элегантном платье-рыбке отпраздновала день рождения дочки: закатила вечеринку в стиле «Семейки Адамс» — все в черном

Кети Топурия уже много лет выступает на сцене. Она остается одной из самых популярных исполнительниц. Солистка группы «А’Студио» построила карьеру и крепкую семью. Она растит дочку Оливию от первого брака с Львом Гейхманом. А вот уже три года звезда состоит в браке с Львом Деньговым и растит с ним сына Адама.
На днях старшая наследница звезды отметила день рождения. Кети устроила в честь восьмилетия дочки вечеринку в стиле «Семейки Адамс». Декорации были подобраны на эту тему, а гости были в черных нарядах. Сама Топурия щегольнула в платье-рыбке, подчеркнув свою точеную фигуру. А вот именинница была в пышном черном платье. Она играла с подружками, участвовала в фокусах и играла с животными, которых привезли.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
На празднике была Ольга Серябкина со своим сыном. Она тоже повеселилась на вечеринке. Кети также приготовила многоярусный торт с героями Адамс. Дочка звезды была в восторге от праздника. Поклонники поздравили наследницу Топурии. Многие осыпали ее комплиментами.
«Что за чудо», «Классная небанальная вечеринка», «Счастливые детки», «А мама какая красотка», — стали писать в Сети.
Кети Топурия с дочкой. Фото: соцсети звезды