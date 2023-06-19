Топурия в элегантном платье-рыбке отпраздновала день рождения дочки: закатила вечеринку в стиле «Семейки Адамс» — все в черном

На днях старшая наследница звезды отметила день рождения. Кети устроила в честь восьмилетия дочки вечеринку в стиле «Семейки Адамс». Декорации были подобраны на эту тему, а гости были в черных нарядах. Сама Топурия щегольнула в платье-рыбке, подчеркнув свою точеную фигуру. А вот именинница была в пышном черном платье. Она играла с подружками, участвовала в фокусах и играла с животными, которых привезли.

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