Гляньте на животик: Ксения Собчак в мерцающем платье предстала на торжестве на фоне слухов о беременности

Ксения Собчак уже давно стала известной персоной. Она продолжает снимать свои передачи и шоу, а также брать интервью у знаменитостей. Порой блондинка выходит в свет с мужем Константином Богомоловым. Порой ее подозревают в беременности. Новая волна слухов прошла недавно, когда появились кадры с Бали, где звезда успела отдохнуть и поработать.
А на днях Ксения стала ведущей роскошной свадьбы. Она для такого случая выбрала мерцающее платье с ниспадающими рукавами и струящейся легкой юбкой. Телеведущая сверкнула стройными ножками. Она также показала тонкую талию и плоский живот в корсете. Собчак развеяла все слухи о своем интересном положении.
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Ксения Собчак. Фото: соцсети звезды
«Очень люблю вести мероприятия для хороших людей - разделять с людьми самые счастливые моменты их жизни дарит много энергии и удовольствия. Недавно была частью настоящей сказки. Дресс-код: принцесса и конечно «тяжелый обвес» от любимых Parure и винтажного Bulgari», – написала звезда.
Поклонники пришли в восторг. «Красивое платье! Нечего добавить! Весь образ шикарен», «Мы уже привыкли что беременная а тут опять интрига! Ксения умеете держать в напряжении», «Какое платье необычное! Рубиновое», — написали подписчики.