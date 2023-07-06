Гляньте на животик: Ксения Собчак в мерцающем платье предстала на торжестве на фоне слухов о беременности

А на днях Ксения стала ведущей роскошной свадьбы. Она для такого случая выбрала мерцающее платье с ниспадающими рукавами и струящейся легкой юбкой. Телеведущая сверкнула стройными ножками. Она также показала тонкую талию и плоский живот в корсете. Собчак развеяла все слухи о своем интересном положении.

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