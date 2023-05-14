Собчак поделилась умилительными кадрами с отдыха: зацеловала подросшего сына Виторгана, погуляла с дочкой Богомолова

Ксения Собчак уже много лет строит карьеру. Она стала одной из самых известных персон в стране. Ее муж Константин Богомолов руководит Театром на Малой Бронной. Порой пара часто вместе выходит в свет. А этой весной они устроили семейный отпуск, выбрав Бали для такого случая.
На этот раз Собчак решила поделиться трогательными кадрами. На видео она целует своего подросшего сына Платона, рожденного от Максима Виторгана. Они вместе поплавали в море. А потом телеведущая показала, как наследник гуляет с дочкой Богомолова Анной от брака с Дарьей Мороз. Сама Ксения сменила множество нарядов.
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«На Бали 4 климатических пояса, есть горы, где всегда прохладно, и совершенно разная природа. Лично я влюбилась в пляжи Улувату – высокие утесы, прохладная вода и минимум волн в сравнении с Чингу. Здесь, в Улувату – фантастические виды. Район считается местным Малибу.
Вообще Бали это не про море, точнее не только про море, оно здесь среднее в сравнении с Сардинией или Мальдивами, но про совокупность всего: развлечений для детей, приятных цен, суперсервисных людей.
То есть соотношение и баланс всего в целом очень комфортный. Здесь есть и тусовка, и модные бары, и всякие классные крутые эксклюзивные бизнесы всяких экспатов и дешевые цены на землю, которую пока еще всю не раскупили, а главное -ощущение что все только начинается, не соврал нам Роман Троценко. Выгуливаем детей и наслаждаемся», – написала звезда.