Собчак поделилась умилительными кадрами с отдыха: зацеловала подросшего сына Виторгана, погуляла с дочкой Богомолова

«На Бали 4 климатических пояса, есть горы, где всегда прохладно, и совершенно разная природа. Лично я влюбилась в пляжи Улувату – высокие утесы, прохладная вода и минимум волн в сравнении с Чингу. Здесь, в Улувату – фантастические виды. Район считается местным Малибу.

Вообще Бали это не про море, точнее не только про море, оно здесь среднее в сравнении с Сардинией или Мальдивами, но про совокупность всего: развлечений для детей, приятных цен, суперсервисных людей.

То есть соотношение и баланс всего в целом очень комфортный. Здесь есть и тусовка, и модные бары, и всякие классные крутые эксклюзивные бизнесы всяких экспатов и дешевые цены на землю, которую пока еще всю не раскупили, а главное -ощущение что все только начинается, не соврал нам Роман Троценко. Выгуливаем детей и наслаждаемся», – написала звезда.