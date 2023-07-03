52-летняя Кудрявцева в струящемся белом платье произвела фурор на «Московском выпускном 2023» — талия осиная, изящный стан

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она стала известной персоной еще в юности, а теперь блондинка продолжает вести концерты и передачи. Недавно она отпраздновала свое 52-летие. Поклонники восхищаются тому, как выглядит телеведущая. Многие отмечают, что она вообще не стареет. Порой звезда успевает посетить несколько мероприятий в день.
1 июля Лера стала ведущей на свадьбе. Тогда она щегольнула в платье-комбинезоне со шлейфом. А ночью блондинка приехала на концерт в Парке Горького — «Московский выпускной 2023 года». На публике телеведущая отметилась в белом струящемся платье со стразами и поясом. Она подчеркнула свои точеные формы и скрыла изъяны фигуры.
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«Я очень люблю брюки, спорт костюмы, джинсы и в повседневной жизни хожу в основном в этом. Но то, что касается концертных платьев — это отдельный вид искусства. К этому я отношусь очень трепетно. В этот раз выбрала женственное и нереально красивое белое платье», — написала звезда.
Поклонники признались, что Кудрявцева их сразила своей красотой. «Ну как можно столько лет оставаться такой красивой и молодой», «Лера, вы фаворит телевидения! Вы всегда неотразимы на концертах! Каждый ваш наряд загляденье», «Какая вы королева», «Прелестница наша русская!» — стали писать подписчики.
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды