52-летняя Кудрявцева в струящемся белом платье произвела фурор на «Московском выпускном 2023» — талия осиная, изящный стан

1 июля Лера стала ведущей на свадьбе. Тогда она щегольнула в платье-комбинезоне со шлейфом. А ночью блондинка приехала на концерт в Парке Горького — «Московский выпускной 2023 года». На публике телеведущая отметилась в белом струящемся платье со стразами и поясом. Она подчеркнула свои точеные формы и скрыла изъяны фигуры.

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