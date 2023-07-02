52-летняя Кудрявцева в эффектном платье-комбинезоне с эффектом стройности скрыла изъяны фигуры: талия стала осиной

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она продолжает вести такие шоу, как «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Блондинка в 52 года не перестает следить за внешностью. Она любит наряжаться вместе с дочкой Марией, которой четыре года. Но недавно звезда призналась, что ест на ночь. Она не стала утаивать, что может поправиться.
На этот раз Кудрявцева стала ведущей роскошной свадьбы в Москве. Для такого случая она припасла эффектный образ Блондинка появилась на публике в черно-неоновом комбинезоне со шлейфом, который напоминал платье. Наряд с вертикальными полосками визуально стройнил. Лера подчеркнула свои ноги и скрыла недостатки фигуры.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Лера. Многие отметили, что она вообще не стареет. «Ну какая же красивая», — заявил Сергей Лазарев. «Я в шоке, как же вам идет, нереально красиво», «Платье отпад!», «Это шик! Одни туфли чего стоят», «Какая тонкая талия», «Боже, какая стройняшка», — прокомментировали пост подписчики.