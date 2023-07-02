52-летняя Кудрявцева в эффектном платье-комбинезоне с эффектом стройности скрыла изъяны фигуры: талия стала осиной

На этот раз Кудрявцева стала ведущей роскошной свадьбы в Москве. Для такого случая она припасла эффектный образ Блондинка появилась на публике в черно-неоновом комбинезоне со шлейфом, который напоминал платье. Наряд с вертикальными полосками визуально стройнил. Лера подчеркнула свои ноги и скрыла недостатки фигуры.

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