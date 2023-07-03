Ольга Бузова в платье с разрезами блеснула пополневшими формами без нижнего белья: складочки на спине, вся мясистая

Ольга Бузова уже много лет выступает на сцене. Она также продолжает вести популярные шоу. В 37 лет телеведущая старается выглядеть привлекательно. Она недавно пополнела, но это не мешает ей носить дерзкие наряды. Артистка недавно приехала на съемки в Африку. Она то и дело щеголяет в смелых образах, подчеркивая свои формы.
На этот раз Ольга решила принарядиться в черное платье с разрезами и открытой спиной. Она покружилась прямо на улице. Телеведущая отказалась от нижнего белья. Она блеснула своими бедрами, а также засветила складочки на спине. Бузова едва прикрыла прелести.
«Тяжело быть женщиной. Постоянно хочется чего-нибудь купить, кого-нибудь прибить, похудеть и докторской колбаски», – написала звезда.
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Поклонники были удивлены. Многие отметили, что Ольга стала полнее. «Печально смотреть на стареющее тело, хотя странно, еще не такой возраст», «Похудеть однозначно надо», «Коленки уже сморщились», «Округлые мясные плечи и руки, но это не портит фигуру, а вот ноги поплыли», «Платье сзади смотрится еще как», «Складки появились», — стали писать подписчики.