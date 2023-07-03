Ольга Бузова в платье с разрезами блеснула пополневшими формами без нижнего белья: складочки на спине, вся мясистая

На этот раз Ольга решила принарядиться в черное платье с разрезами и открытой спиной. Она покружилась прямо на улице. Телеведущая отказалась от нижнего белья. Она блеснула своими бедрами, а также засветила складочки на спине. Бузова едва прикрыла прелести.

«Тяжело быть женщиной. Постоянно хочется чего-нибудь купить, кого-нибудь прибить, похудеть и докторской колбаски», – написала звезда.

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