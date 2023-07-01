«Ого, какая мамасита»: располневшая Бузова в купальнике показала свой мясистый тыл, встав на колени у бассейна

Ольга Бузова уже много лет выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей в России. Артистка регулярно появляется на публике в смелых нарядах. Она в свои 37 лет предпочитает выглядеть так, чтобы быть в центре внимания. И если раньше ее критиковали за худобу, то теперь артистку упрекают в том, что она сильно поправилась.
На этот раз Ольга приехала на съемки в Африку. Она успевает не только работать, но и отдыхать. На этот раз артистка устроила фотосессию у бассейна. Она загорала в купальнике в облипку цвета Барби. Блондинка повернулась к камере своим тылом. Бузова без стеснения обнажила мясистые ягодицы. Она встала на колени, выпятив прелести.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены увиденным. Многие отметили, что Ольге даже идут лишние килограммы. «Оля, это лучшее что было с вашим образом», «Просто шикарный вид», «Пару лет назад никто бы не подумал, что будет так», «Ого, какая мамасита», «Необъятные формы», «Горячо», — стали писать подписчики.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды