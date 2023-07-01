Нюша в купальнике-бюстье в облипку сделала пикантное селфи: случайно оголила свои округлые «булочки»

Нюша. Фото: соцсети звезды

Певица не постеснялась показать свою постройневшую фигуру.

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она продолжает строить карьеру. Певица делала перерыв, когда родила второго ребенка. Однако теперь она растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона, а также успевает давать концерты. Недавно артистка начала регулярно заниматься спортом. Звезда смогла вернуться в форму и все чаще носит дерзкие наряды. 

На этот раз Нюша решила поделиться горячим селфи. Она в купальнике-бюстье изумрудного цвет позировала у зеркала. Певица блеснула своим декольте. Однако в отражении она случайно засветила свой пышный орех. Купальник впился в ее округлые формы. 

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Нюша. Фото: соцсети звезды

Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что Нюша выглядит даже лучше, чем в юности. «Вот это мамочка», «Какие формы», «Ой, а муж оценил вид сзади?», «Какая сладка складочка», «Ох, орешек прям манкий», «Просто прелесть», «Всем бы так выглядеть», — стали писать подписчики.

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