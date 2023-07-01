Нюша в купальнике-бюстье в облипку сделала пикантное селфи: случайно оголила свои округлые «булочки»

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она продолжает строить карьеру. Певица делала перерыв, когда родила второго ребенка. Однако теперь она растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона, а также успевает давать концерты. Недавно артистка начала регулярно заниматься спортом. Звезда смогла вернуться в форму и все чаще носит дерзкие наряды.
На этот раз Нюша решила поделиться горячим селфи. Она в купальнике-бюстье изумрудного цвет позировала у зеркала. Певица блеснула своим декольте. Однако в отражении она случайно засветила свой пышный орех. Купальник впился в ее округлые формы.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что Нюша выглядит даже лучше, чем в юности. «Вот это мамочка», «Какие формы», «Ой, а муж оценил вид сзади?», «Какая сладка складочка», «Ох, орешек прям манкий», «Просто прелесть», «Всем бы так выглядеть», — стали писать подписчики.