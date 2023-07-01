Нюша в купальнике-бюстье в облипку сделала пикантное селфи: случайно оголила свои округлые «булочки»

На этот раз Нюша решила поделиться горячим селфи. Она в купальнике-бюстье изумрудного цвет позировала у зеркала. Певица блеснула своим декольте. Однако в отражении она случайно засветила свой пышный орех. Купальник впился в ее округлые формы.

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