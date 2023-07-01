Навка запечатлела подросшую дочку Пескова в домашней обстановке: на каникулах смотрит мамино шоу по телевизору

Татьяна Навка завершила карьеру в большом спорте, но выступает на льду в рамках фееричных шоу. С ней все чаще выступает дочка Надежда, которой восемь лет. Она учится в школе, занимается фигурным катанием и балетом.
На этот раз Навка решила поделиться домашними кадрами. На днях она похвасталась своим роскошным садом и огородом. А вот теперь и у ее наследницы настали каникулы. Фигуристка запечатлела, как Надежда в футболке и брюках сидит на диване и смотрит телевизор, где показывают шоу ее мамы «Аленький цветочек». Она призналась, что испугалась бы, увидев одного из персонажей в маске в настоящей жизни. Однако ей сказка понраивлась.
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Поклонники были очарованы тем, как выглядит дочка чемпионки. Многие отметили, что она очень похожа на своего папу Дмитрия Пескова. «Какая она милая», «Сама скромность», «Вытянулась так», «Надя чудесный ребенок», «Такая красивая! Носик миниатюрный, улыбка ангела», — стали писать в Сети.