Навка запечатлела подросшую дочку Пескова в домашней обстановке: на каникулах смотрит мамино шоу по телевизору

На этот раз Навка решила поделиться домашними кадрами. На днях она похвасталась своим роскошным садом и огородом. А вот теперь и у ее наследницы настали каникулы. Фигуристка запечатлела, как Надежда в футболке и брюках сидит на диване и смотрит телевизор, где показывают шоу ее мамы «Аленький цветочек». Она призналась, что испугалась бы, увидев одного из персонажей в маске в настоящей жизни. Однако ей сказка понраивлась.

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