Татьяна Навка в роскошном платье вместе с дочкой Надеждой отметилась на модном показе сына Филиппа Киркорова

Татьяна Навка уже давно выступает на льду. Она стала знаменитой фигуристкой. Спортсменка продолжает создавать ледовые шоу и успевает растить дочку Надежду Пескову. Порой Навка появляется на светских раутах. 29 июня сын Филиппа Киркорова Мартин организовал модный показ вместе с дизайнером Аникой Керимовой. Мероприятие было приурочено к его дню рождения.
На этот раз Навка появилась на этом показе вместе с младшей дочкой. Фигуристка облачилась в белое платье с вышивкой. Она сидела в первом ряду рядом с Киркоровым, Жасмин и Григорием Лепсом. Рядом разместилась маленькая Надежда, которая сразу нашла себе подругу в лице дочки Жасмин. Спортсменка поделилась кадрами с мероприятия.
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Для гостей король отечественной эстрады спел. А ведущий Андрея Малахов поздравил именинника, так как является крестным папой Мартина. Публика была в восторге от представленных нарядов. А Аника призналась, что часть коллекции уже начали скупать. Это очень порадовало Филиппа Бедросовича. На показе была и сестра Мартина Алла-Виктория.