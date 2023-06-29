Татьяна Навка в роскошном платье вместе с дочкой Надеждой отметилась на модном показе сына Филиппа Киркорова

На этот раз Навка появилась на этом показе вместе с младшей дочкой. Фигуристка облачилась в белое платье с вышивкой. Она сидела в первом ряду рядом с Киркоровым, Жасмин и Григорием Лепсом. Рядом разместилась маленькая Надежда, которая сразу нашла себе подругу в лице дочки Жасмин. Спортсменка поделилась кадрами с мероприятия.

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