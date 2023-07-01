«Ларочка моя Гузеева вернется!»: Гарик Харламов анонсировал новый контент, посвященный «Давай поженимся!»

Юморист Гарик Харламов радостно отреагировал на новость о возвращении передачи «Давай поженимся!» в федеральный телеэфир. В своем авторском ВК-шоу «Кстати» он позволил себе более эмоционально высказаться о камбеке программы Ларисы Гузеевой.

«Я скучаю по «Давай поженимся!», ребят. И недавно вышла новость – я даже сделал пост об этом, написал: «Ура! Это самая лучшая новость лета» – возвращается «Давай поженимся», и Ларочка моя Гузеева вернется! Наконец-то! У меня опять будет контент!» – заявил Харламов.

На что его соведущий Азамат Мусагалиев отметил, что любовь Гарика к этой программе является его собственной выдумкой.

«Ты не понимаешь. Три года я жил вместе с этой передачей. Там Батруха (Тимур Батрутдинов, - Прим. авт.) был даже!» - пояснил резидент Comedy Club.

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Напомним, что Харламов долгое время наводнял Интернет шутками и мемами о «Давай поженимся». Трудно представить себе более рьяного фаната передачи.