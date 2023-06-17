Как Гарик Харламов отреагировал на возвращение «Давай поженимся!» в эфир: не смог промолчать

Шоу «Давай поженимся!» возвращается в эфир Первого канала уже в конце июня. Об этом сообщил лично Константин Эрнст. Перерыв в трансляции передачи был внушительный, и поклонники очень соскучились по любимым ведущим и новым историям с хэппи-эндом.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Неравнодушным к новости остался и шоумен Гарик Харламов. Комик долгие годы был ярым поклонником проекта и его ведущей Ларисы Гузеевой, поэтому как только узнал о возвращении шоу, поделился впечатлениями.

«Самая радостная новость для меня за последнее время! Ура!» - отреагировал артист.

Подписчики Харламова тоже оживились. Поскольку не раз видели, как шоу вдохновляет комика на новые шутки и сюжеты.