Теперь уже точно: раскрыт секрет — когда шоу «Давай поженимся» вернется в эфир Первого канала

Многие зрители переживали за судьбу шоу «Давай поженимся!», которое было очень популярно. Однако в 2022 году передачу сняли с эфира. Все это время ходили разные сплетни о судьбе проекта. И вот 15 июня появились очередные слухи, что шоу вернется в эфир. Вскоре эту информацию подтвердил сам генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
Сайту Teleprogramma.pro стало известно, что зрители смогут увидеть новые выпуски передачи уже совсем скоро.
«Съемки программы «Давай поженимся» начинаются 19 июня. Где-то в конце месяца она вернется в эфир по многочисленным просьбам российских телезрителей», — сказал Эрнст в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
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Напомним, что эта передача целых 14 лет транслировалась на Первом канале. Лариса Гузеева стала неизменной ведущей проекта, а помогали ей астролог Василиса Володина и сваха Роза Сябитова. По всей видимости, шоу вернется в эфир в прежнем формате.