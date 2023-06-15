Теперь уже точно: раскрыт секрет — когда шоу «Давай поженимся» вернется в эфир Первого канала

Сайту Teleprogramma.pro стало известно, что зрители смогут увидеть новые выпуски передачи уже совсем скоро.

«Съемки программы «Давай поженимся» начинаются 19 июня. Где-то в конце месяца она вернется в эфир по многочисленным просьбам российских телезрителей», — сказал Эрнст в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

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Напомним, что эта передача целых 14 лет транслировалась на Первом канале. Лариса Гузеева стала неизменной ведущей проекта, а помогали ей астролог Василиса Володина и сваха Роза Сябитова. По всей видимости, шоу вернется в эфир в прежнем формате.