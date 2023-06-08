48-летняя Навка в атласном платье с декольте предстала в своем загородном особняке: сразила красотой без фотошопа

На этот раз Навка сняла видео в своем особняке. Она позировала в гостиной с панорамными окнами. Фигуристка облачилась в атласное платье с декольте. Она подчеркнула точеную фигуру. Украшения Bulgari дополняли образ. Татьяна сделала романтичную укладку и неброский макияж. Она рассказала о ледовом шоу и будущих гастролях.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».