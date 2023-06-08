48-летняя Навка в атласном платье с декольте предстала в своем загородном особняке: сразила красотой без фотошопа

Татьяна Навка уже много лет занимается фигурным катанием. Она стала олимпийской чемпионкой. Уже длительное время спортсменка создает ледовые шоу. Она также развивает школу по фигурному катанию. Зачастую блондинку можно увидеть на телевизионных проектах. В 48 лет звезда не перестает следить за собой и носить модные наряды
На этот раз Навка сняла видео в своем особняке. Она позировала в гостиной с панорамными окнами. Фигуристка облачилась в атласное платье с декольте. Она подчеркнула точеную фигуру. Украшения Bulgari дополняли образ. Татьяна сделала романтичную укладку и неброский макияж. Она рассказала о ледовом шоу и будущих гастролях.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Навка без фильтров и фотошопа. Многие отметили, что она стала еще свежее и моложе.
«Какое красивое платье!», «Прям королева», «Какое лицо! Наливное яблочко», «Прям хороша», «Всегда элегантная», «Ох, какой наряд», «Тут все прекрасно», — стали писать подписчики.