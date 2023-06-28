«В каком шоке были Роберт и София»: Утяшева и Воля показали, как путешествовали с детьми по Кольскому полуострову

Ляйсан Утяшева уже много лет работает на телевидении. Раньше она была художественной гимнасткой, поэтому до сих пор может козырнуть растяжкой. Долгое время Ляйсан состоит в браке с Павлом Волей. Их считают одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Супруги растят детей: Роберта и Софию. Этим летом они устроили семейное путешествие.
На этот раз после жаркого Дубая Утяшева захотела побывать на севере России. Они приехали на Кольский полуостров. Там они катались на лодке, видели китов, устраивали рыбалку, катались на квадроциклах и умывались в речке. На видео даже можно увидеть Софию и Роберта. Супруги прячут детей от пристального внимания общественности, но иногда все же показывают, какими они растут.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Лучшее спасение от жары — путешествие на север! Тем более когда он здесь, совсем рядом, такой красивый и принимает с такой теплотой. Северяне – это любовь.
Наше путешествие по Кольскому полуострову началось с хорошего знака: мы встретили китов в Северном Ледовитом океане. Это была настоящая мечта! Киты проплыли совсем близко, так что даже профессионалы, сопровождавшие нас, были удивлены.
Вообще, впечатления от этого путешествия трудно с чем-то сравнить. Это как побывать на другой планете, серьезно. Особенно удивляет (даже нас с Пашей, взрослых) солнце, которое светит день и ночь. Представьте, в каком шоке были Роберт и София.
Териберка, мыс Челюскин — самая северная точка континентальной части России… Доехали даже до тех мест, куда 70 процентов мурманчан не добирались – на полуострова Рыбачий и Средний. Вам гарантированы не только поистине уникальные впечатления, но и диджитал детокс без интернета и связи», – рассказали Воля и Ляйсан.
Павел Воля с детьми. Фото: соцсети звезды