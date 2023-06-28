«В каком шоке были Роберт и София»: Утяшева и Воля показали, как путешествовали с детьми по Кольскому полуострову

«Лучшее спасение от жары — путешествие на север! Тем более когда он здесь, совсем рядом, такой красивый и принимает с такой теплотой. Северяне – это любовь.

Наше путешествие по Кольскому полуострову началось с хорошего знака: мы встретили китов в Северном Ледовитом океане. Это была настоящая мечта! Киты проплыли совсем близко, так что даже профессионалы, сопровождавшие нас, были удивлены.

Вообще, впечатления от этого путешествия трудно с чем-то сравнить. Это как побывать на другой планете, серьезно. Особенно удивляет (даже нас с Пашей, взрослых) солнце, которое светит день и ночь. Представьте, в каком шоке были Роберт и София.

Териберка, мыс Челюскин — самая северная точка континентальной части России… Доехали даже до тех мест, куда 70 процентов мурманчан не добирались – на полуострова Рыбачий и Средний. Вам гарантированы не только поистине уникальные впечатления, но и диджитал детокс без интернета и связи», – рассказали Воля и Ляйсан.