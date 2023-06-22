Утяшева и Воля устроили увлекательное путешествие с детьми в Териберку: дочка и сын ахнули от вида китов в море

На этот раз Утяшева решила показать наследникам необычное место. Супруги привезли их в Териберку. И с самого начала им очень повезло. Они покатались в открытом море и встретили китов. В соцсетях телеведущая выложила кадры, на которых гиганты выпрыгивают из водя. Сын супругов Роберт сразу ахнул, а также не сдержала радости дочка София.

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