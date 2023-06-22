Утяшева и Воля устроили увлекательное путешествие с детьми в Териберку: дочка и сын ахнули от вида китов в море

Ляйсан Утяшева уже давно завершила карьеру художественной гимнастки. Последние 10 лет она активно ведет передачи на телевидении. После шоу «Танцы» ей также доверили вести другое шоу — «Наследники и самозванцы». А не так давно она стала ведущей нового проекта с мужем Павлом Волей — «Выжить в Дубае». И хоть они брали детей в поездки, теперь пара устроила полноценный отпуск.
На этот раз Утяшева решила показать наследникам необычное место. Супруги привезли их в Териберку. И с самого начала им очень повезло. Они покатались в открытом море и встретили китов. В соцсетях телеведущая выложила кадры, на которых гиганты выпрыгивают из водя. Сын супругов Роберт сразу ахнул, а также не сдержала радости дочка София.
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«А мы тем временем с Пашей и детьми приехали в Териберку. Очень красивое и загадочное место на карте нашей страны. Я моментально влюбилась! И у нас сразу же сбылась мечта: мы увидели кита… причем не где-то вдали за горизонтом, а вблизи!
Ребята из школы дайвинга, которые сопровождали нас, сказали, что это добрый знак и море нас приняло. Говорят, так близко кит не подплывал никогда. А они — профессионалы. Баренцево море — одно из самых волшебных морей, которое я видела, да еще и с лучшими морепродуктами, которые я когда-либо пробовала», — рассказала звезда.