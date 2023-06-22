Утяшева и Воля устроили увлекательное путешествие с детьми в Териберку: дочка и сын ахнули от вида китов в море

Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Фото: соцсети звезды

Супруги после длительной работы прервались, чтобы устроить крутые каникулы.

Ляйсан Утяшева уже давно завершила карьеру художественной гимнастки. Последние 10 лет она активно ведет передачи на телевидении. После шоу «Танцы» ей также доверили вести другое шоу — «Наследники и самозванцы». А не так давно она стала ведущей нового проекта с мужем Павлом Волей — «Выжить в Дубае». И хоть они брали детей в поездки, теперь пара устроила полноценный отпуск.

На этот раз Утяшева решила показать наследникам необычное место. Супруги привезли их в Териберку. И с самого начала им очень повезло. Они покатались в открытом море и встретили китов. В соцсетях телеведущая выложила кадры, на которых гиганты выпрыгивают из водя. Сын супругов Роберт сразу ахнул, а также не сдержала радости дочка София. 

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«А мы тем временем с Пашей и детьми приехали в Териберку. Очень красивое и загадочное место на карте нашей страны. Я моментально влюбилась! И у нас сразу же сбылась мечта: мы увидели кита… причем не где-то вдали за горизонтом, а вблизи!

Ребята из школы дайвинга, которые сопровождали нас, сказали, что это добрый знак и море нас приняло. Говорят, так близко кит не подплывал никогда. А они — профессионалы. Баренцево море — одно из самых волшебных морей, которое я видела, да еще и с лучшими морепродуктами, которые я когда-либо пробовала», — рассказала звезда.

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