На новом видео Альбина в леопардовом наряде и солнцезащитных очках красовалась вместе с мужем на фоне старинных домов, обрыва и полей. Меладзе отрастил длинную и седую бороду. Он тоже надел солнцезащитные очки. Супруги были на мосту, где гуляли прохожие. Поклонники заметили красно-желтый флаг и решили, что они находятся в Испании.

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