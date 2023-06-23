Альбина Джанабаева много лет выступала на сцене. Но вот уже больше года она редко появляется на публике. А вот ее муж Валерий Меладзе еще недавно давал концерты, но после некоторых высказываний, которые не понравились народу, он ушел в тень. Однако 23 июня артистка поздравила его с днем рождения. Оказалось, что супруги путешествуют.
На новом видео Альбина в леопардовом наряде и солнцезащитных очках красовалась вместе с мужем на фоне старинных домов, обрыва и полей. Меладзе отрастил длинную и седую бороду. Он тоже надел солнцезащитные очки. Супруги были на мосту, где гуляли прохожие. Поклонники заметили красно-желтый флаг и решили, что они находятся в Испании.
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«Поздравим Валерия, 23.06», — написала Джанабаева.
Напомним, что пара долго скрывала роман. Они сыграли свадьбу только в 2014 году. Их первенцу, которого назвали Константином в честь брата артиста, 19 лет, сыну Луке восемь лет, а дочери Агате два года. Пара признавалась, что они отказались от нянь, поэтому младшую наследницу растят сами.
От первого брака с Ириной Малухиной у Меладзе есть еще трое детей. Старшей дочери Инге 32 года, средней Софье 24 года, а младшей Арине 20 лет. Они общаются с отцом.